Wie viel Verlust bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren angefallen wäre

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Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1.112 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8’992.68 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 635.83 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.06.2026 auf 0.070705 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93.64 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 27.06.2026 bei 0.070705 USD. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net