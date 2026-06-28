Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’131 -0.7%  SPI 19’954 -0.5%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’671 -1.3%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 6’222 -0.7%  Gold 4’081 1.3%  Bitcoin 48’485 0.1%  Dollar 0.8094 0.0%  Öl 73.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel Verlust bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren angefallen wäre
Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Software-Sektor im Aufwind: Aktien von SAP, ServiceNow & Co. steigen nach dem verschobenen OpenAI-Börsengang
VW-Aktie im Fokus: Fertigt Volkswagen bald chinesische Modelle in Deutschland?
Nach Einschränkungen bei Anthropic: Beschränkungen auch bei neuem KI-Modell von OpenAI
Suche...
Investment im Fokus 28.06.2026 19:43:08

Wie viel Verlust bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1.112 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8’992.68 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 635.83 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.06.2026 auf 0.070705 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93.64 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 27.06.2026 bei 0.070705 USD. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?