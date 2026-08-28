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Investment unter der Lupe 28.08.2026 19:43:08

Wie viel Verlust bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen wäre

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Chainlink Anlegern gebracht.

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Chainlink notierte am 27.08.2021 bei 26.03 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 38.42 LINK im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 27.08.2026 459.06 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 11.95 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54.09 Prozent eingebüsst.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7.185 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 25.13 USD und wurde am 12.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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