Wie viel Verlust bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen wäre

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Chainlink notierte am 27.08.2021 bei 26.03 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 38.42 LINK im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 27.08.2026 459.06 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 11.95 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54.09 Prozent eingebüsst.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7.185 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 25.13 USD und wurde am 12.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net