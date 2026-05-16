Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

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Lohnender ICP-Einstieg? 16.05.2026 11:03:09

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Am 15.05.2025 war Internet Computer 5.394 USD wert. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 1’853.92 Internet Computer in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’841.53 USD, da Internet Computer am 15.05.2026 2.612 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 51.58 Prozent verkleinert.

Am 23.02.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

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