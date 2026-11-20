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Avalanche wurde am 18.11.2021 zu einem Wert von 98.59 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10’000 USD in AVAX vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 101.43 Avalanche. Da sich der Wert eines Coins am 19.11.2026 auf 6.976 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 707.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92.92 Prozent verringert.

Am 19.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5.890 USD. Am 27.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.02 USD.

Redaktion Finanzen.net