|Investition im Check
|
12.11.2025 19:43:08
Wie viel Gewinn eine Tether-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Tether wurde gestern vor 3 Jahren bei 0.9983 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 1’001.75 Tether im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’001.28 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.11.2025 auf 0.9995 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0.13 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.01.2025 bei 0.9978 USD. Bei 1.002 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|80’922.68580
|-1.78%
|Handeln
|Vision
|0.07714
|-0.52%
|Handeln
|Ethereum
|2’727.90429
|-0.09%
|Handeln
|Ripple
|1.86982
|-2.32%
|Handeln
|Solana
|122.04686
|-1.16%
|Handeln
|Cardano
|0.43707
|-1.91%
|Handeln
|Polkadot
|2.32552
|-4.75%
|Handeln
|Chainlink
|12.12300
|-0.95%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.86%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.88%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!