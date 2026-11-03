Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

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Ripple notierte gestern vor 3 Jahren bei 0.6065 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16’487.36 XRP. Da sich der Wert eines Coins am 02.11.2026 auf 1.247 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’563.54 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 105.64 Prozent.

Bei 0.9920 USD erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.11.2025 stieg Ripple auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.528 USD.

Redaktion Finanzen.net