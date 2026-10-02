Wie viel Gewinn eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Am 01.10.2023 notierte Uniswap bei 4.655 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 2’148.33 Uniswap in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 01.10.2026 auf 8.954 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’237.01 USD wert. Damit wäre die Investition um 92.37 Prozent gestiegen.

Bei 2.396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 10.20 USD und wurde am 22.09.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net