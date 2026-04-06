|Investment im Blick
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06.04.2026 11:03:08
Wie viel Gewinn eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Verdienst einer frühen Litecoin-Investition gewesen.
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Litecoin wurde am 05.04.2016 zu einem Wert von 3.260 USD gehandelt. Bei einer LTC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30.67 Litecoin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’658.53 USD, da sich der Wert von Litecoin am 05.04.2026 auf 54.07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’558.53 Prozent angewachsen.
Am 05.02.2026 fiel LTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 50.75 USD. Bei 130.96 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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