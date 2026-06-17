Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Gestern vor 3 Jahren notierte Dogecoin bei 0.062095 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16’104.38 DOGE. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.087190 USD), wäre das Investment nun 1’404.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40.41 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.081368 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net