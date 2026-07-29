|Langzeit-Anlage
|
29.07.2026 11:03:08
Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Vor Jahren in Tron investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 3 Jahren notierte Tron bei 0.085225 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 117’337.15 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’077.70 USD, da sich der Wert von Tron am 28.07.2026 auf 0.3245 USD belief. Mit einer Performance von +280.78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’726.24123
|0.79%
|Handeln
|Vision
|0.03301
|0.32%
|Handeln
|Ethereum
|1’569.15233
|-0.24%
|Handeln
|Ripple
|0.89020
|1.75%
|Handeln
|Solana
|60.50942
|0.20%
|Handeln
|Cardano
|0.13461
|1.68%
|Handeln
|Polkadot
|0.62444
|0.06%
|Handeln
|Chainlink
|6.90549
|0.02%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.22%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-1.77%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren