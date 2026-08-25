|XMR-Investition im Fokus
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25.08.2026 11:03:08
Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Gestern vor 5 Jahren war ein Monero 306.78 USD wert. Bei einem XMR-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.60 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 24.08.2026 gerechnet (442.39 USD), wäre das Investment nun 14’420.36 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 44.20 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.08.2025 bei 258.57 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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