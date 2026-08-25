Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren war ein Monero 306.78 USD wert. Bei einem XMR-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.60 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 24.08.2026 gerechnet (442.39 USD), wäre das Investment nun 14’420.36 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 44.20 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.08.2025 bei 258.57 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714.30 USD.

Redaktion finanzen.net