|Anlage im Check
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29.09.2026 11:03:08
Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Monero-Investition gewesen.
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Gestern vor 3 Jahren notierte Monero bei 146.02 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 6.849 Monero im Depot. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 541.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’705.50 USD wert. Damit wäre die Investition 270.55 Prozent mehr wert.
Am 17.10.2025 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 291.55 USD. Bei 714.30 USD erreichte der Coin am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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