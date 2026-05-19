|XMR-Investition im Fokus
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19.05.2026 11:03:08
Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Gestern vor 1 Jahr war ein Monero 336.77 USD wert. Bei einem XMR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.2969 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 18.05.2026 gerechnet (383.30 USD), wäre das Investment nun 113.82 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 13.82 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 15.08.2025 bei 235.55 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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