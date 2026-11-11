Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Vor 3 Jahren wurde Tron bei 0.1062 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in TRX investierten, hätten nun 94’139.70 Tron im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29’875.93 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.11.2026 auf 0.3174 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198.76 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0.3754 USD.

Redaktion Finanzen.net