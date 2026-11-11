Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’181 0.8%  SPI 21’362 0.8%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’940 1.0%  Euro 0.9230 -0.1%  EStoxx50 6’418 0.4%  Gold 3’936 -1.3%  Bitcoin 60’917 -1.0%  Dollar 0.8321 -0.1%  Öl 92.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Roche149905998
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Keine Probleme durch NVIDIA-Führungskrise erwartet
Henkel: Der Umbau trägt Früchte
Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...
Plus500 Depot
Lohnende TRX-Anlage? 11.11.2026 11:03:08

Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Tron hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 3 Jahren wurde Tron bei 0.1062 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in TRX investierten, hätten nun 94’139.70 Tron im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29’875.93 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.11.2026 auf 0.3174 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198.76 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0.3754 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?