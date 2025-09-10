Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Anlage im Blick 10.09.2025 11:03:08

Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Tron bei 0.063380 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 157’778.40 Tron in seinem Depot. Die gehaltenen Tron wären gestern 52’882.81 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0.3352 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +428.83 Prozent.

Am 14.09.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1475 USD. Am 03.12.2024 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.4195 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

