Wie viel Gewinn ein Investment in Litecoin von vor 10 Jahren eingefahren hätte

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Litecoin wurde gestern vor 10 Jahren bei 3.850 USD gehandelt. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 259.74 LTC-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’340.99 USD, da sich der Wert von Litecoin am 18.10.2026 auf 59.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’434.10 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Bei 109.79 USD erreichte die Kryptowährung am 09.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net