Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’310 -0.6%  SPI 20’180 -0.5%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’330 -1.1%  Euro 0.9240 -0.2%  EStoxx50 6’140 -1.0%  Gold 4’171 0.1%  Bitcoin 68’164 0.9%  Dollar 0.8242 -0.1%  Öl 108.3 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Lindt1057075Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab
BLKB-Aktie tiefer: Immobilienfonds plant Kapitalerhöhung um bis zu 40 Millionen Franken
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
DHL-Aktie dennoch unter Druck: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
Centiel-Aktie in Rot: US-Aufträge erreichen Volumen von 60,1 Millionen Dollar
Suche...
Plus500 Depot
Lukrativer LTC-Einstieg? 19.10.2026 11:03:08

Wie viel Gewinn ein Investment in Litecoin von vor 10 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Litecoin von vor 10 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Litecoin verdienen können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Litecoin wurde gestern vor 10 Jahren bei 3.850 USD gehandelt. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 259.74 LTC-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’340.99 USD, da sich der Wert von Litecoin am 18.10.2026 auf 59.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’434.10 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Bei 109.79 USD erreichte die Kryptowährung am 09.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?