Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Bitcoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 57’369.35 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in BTC investiert hat, hat nun 0.00174 Bitcoin im Depot. Die gehaltenen Bitcoin wären am 11.10.2026 bei einem BTC-USD-Kurs von 83’646.90 USD 145.80 USD wert gewesen. Das entspricht einem Anstieg um 45.80 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 58’550.66 USD. Am 13.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 115’224.01 USD.

Redaktion finanzen.net