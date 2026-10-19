|Entwicklung der Anlage
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19.10.2026 11:03:08
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin von vor 10 Jahren eingefahren hätte
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bitcoin-Einstieg gewesen.
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Gestern vor 10 Jahren wurde Bitcoin bei 640.05 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in BTC investiert worden wären, hätte man nun 1.562 Bitcoin im Depot. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (81’956.67 USD), wäre das Investment nun 128’047.29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12’704.73 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von BTC wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58’550.66 USD. Am 26.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 114’490.94 USD.
Redaktion finanzen.net
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