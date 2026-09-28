|Investition im Fokus
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28.09.2026 19:43:08
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bitcoin Cash-Einstieg gewesen.
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Am 27.09.2023 notierte Bitcoin Cash bei 228.65 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.73 Bitcoin Cash. Da sich der Kurs von BCH-USD gestern auf 332.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’536.51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45.37 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von BCH liegt derzeit bei 190.02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654.75 USD.
Redaktion finanzen.net
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