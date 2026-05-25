|Rentable BCH-Investition?
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25.05.2026 19:43:08
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bitcoin Cash gewesen.
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Bitcoin Cash war gestern vor 3 Jahren 112.25 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 89.09 BCH im Depot. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 24.05.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 346.90 USD 30’903.80 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 209.04 Prozent angewachsen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 24.05.2026 bei 346.90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 654.75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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