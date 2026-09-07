Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

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Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum 1’633.03 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.124 Ethereum. Da sich der Wert von Ethereum am 06.09.2026 auf 2’521.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’442.79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.43 Prozent erhöht.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’564.05 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 12.09.2025 erreicht und liegt bei 4’708.97 USD.

Redaktion finanzen.net