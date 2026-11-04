Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

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Dogecoin wurde gestern vor 3 Jahren bei 0.068159 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’467.16 DOGE im Portfolio. Da sich der Wert von Dogecoin am 03.11.2026 auf 0.075361 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110.57 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.57 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0.068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0.1819 USD.

Redaktion Finanzen.net