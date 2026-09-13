Wie viel eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1.660 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 602.56 Worldcoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 12.09.2026 240.72 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0.3995 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 75.93 Prozent verringert.

Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 1.601 USD.

Redaktion finanzen.net