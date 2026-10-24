|Einblick in die Performance
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24.10.2026 11:03:09
Wie viel eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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VeChain war am 11.05.2022 0.030448 USD wert. Bei einer Investition von 10’000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 328’431.49 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären am 23.10.2026 2’314.37 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0.007047 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments -76.86 Prozent.
Bei 0.004358 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.017915 USD erreichte der Coin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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