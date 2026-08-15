|Lukrativer VET-Einstieg?
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15.08.2026 11:03:09
Wie viel eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VeChain verlieren können.
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VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0.030448 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in VET investierten, hätten nun 32’843.15 VeChain im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147.19 USD, da sich der Wert von VeChain am 14.08.2026 auf 0.004482 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 147.19 USD, was einer negativen Performance von 85.28 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.025966 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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