Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

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Am 26.06.2025 lag der Kurs von Toncoin bei 2.814 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in TON investierten, hätten nun 3’553.75 Toncoin im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 26.06.2026 5’518.00 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1.553 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44.82 Prozent eingebüsst.

Bei 1.202 USD erreichte der Coin am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 01.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net