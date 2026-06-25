|Lukratives XTZ-Investment?
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25.06.2026 11:03:08
Wie viel eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Tezos gebracht.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Tezos bei 2.808 USD. Bei einem XTZ-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.62 Tezos in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 24.06.2026 auf 0.2148 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.649 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 92.35 Prozent gleich.
Bei 0.2144 USD erreichte XTZ am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1.077 USD.
Redaktion finanzen.net
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