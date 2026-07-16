|Wertentwicklung im Blick
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16.07.2026 19:43:08
Wie viel eine Solana-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Vor Jahren Solana gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Solana bei 28.51 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in SOL investiert hat, hat nun 350.77 Solana im Depot. Die gehaltenen Solana wären gestern 27’105.71 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 77.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +171.06 Prozent.
Am 06.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247.55 USD.
Redaktion finanzen.net
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