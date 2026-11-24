Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Ripple wurde gestern vor 1 Jahr bei 2.046 USD gehandelt. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4’888.42 XRP-Coins Da sich der Wert von Ripple am 23.11.2026 auf 0.9374 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’582.26 USD wert. Damit wäre die Investition um 54.18 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0.9091 USD. Bei 2.354 USD erreichte die Kryptowährung am 05.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net