Wie viel eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren gekostet hätte

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Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3.508 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 285.06 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 349.68 USD, da sich der Wert von Toncoin am 23.10.2026 auf 1.227 USD belief. Damit wäre die Investition 65.03 Prozent weniger wert.

Bei 1.202 USD erreichte der Coin am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Toncoin am 07.05.2026 bei 2.710 USD..

Redaktion finanzen.net