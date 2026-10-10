Wie viel eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren gekostet hätte

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Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3.508 USD. Bei einem TON-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’850.58 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 4’130.97 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1.449 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58.69 Prozent abgenommen.

Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Toncoin am 07.05.2026 bei 2.710 USD..

Redaktion finanzen.net