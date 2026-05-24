Wie viel eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet hätte

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Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.575 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 27.97 SUI-Coins. Die gehaltenen Sui wären am 23.05.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 1.064 USD 29.76 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 70.24 Prozent verkleinert.

Bei 0.8454 USD erreichte der Coin am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 27.07.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net