Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’949 0.0%  SPI 19’695 0.0%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’614 -0.4%  Euro 0.9470 0.1%  EStoxx50 6’309 -0.2%  Gold 4’397 1.3%  Bitcoin 64’079 1.7%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.2 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
Huber+Suhner-Aktie im Minus: Konzern setzt auf vier Wachstumsfelder
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
SHL Telemedicine-Aktie sackt ab: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Suche...
ETF Sparplan
SOL-Performance im Fokus 17.09.2026 19:43:08

Wie viel eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Solana-Engagements gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Solana kostete gestern vor 5 Jahren 152.32 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SOL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65.65 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (98.63 USD), wäre das Investment nun 6’475.32 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’475.32 USD entspricht einer negativen Performance von 35.25 Prozent.

Bei 62.15 USD erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?