Wie viel eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gekostet hätte

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Solana kostete gestern vor 5 Jahren 152.32 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SOL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65.65 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (98.63 USD), wäre das Investment nun 6’475.32 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’475.32 USD entspricht einer negativen Performance von 35.25 Prozent.

Bei 62.15 USD erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net