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Langzeit-Anlage 13.11.2026 19:43:08

Wie viel eine Investition in SHIBA INU von vor 1 Jahr gekostet hätte

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Bei einem frühen Investment in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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SHIBA INU wurde am 12.11.2025 zu einem Wert von 0.000009 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 105’374’077.98 SHIBA INU im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 459.43 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 12.11.2026 auf 0.000004 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.06 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 16.07.2026 bei 0.000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU wurde am 05.01.2026 erreicht und liegt bei 0.000009 USD.

Redaktion Finanzen.net

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