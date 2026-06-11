Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’523 0.4%  SPI 19’084 0.4%  Dow 49’919 -1.9%  DAX 24’213 0.1%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 6’055 0.8%  Gold 4’088 0.3%  Bitcoin 50’251 2.2%  Dollar 0.7998 0.0%  Öl 92.4 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DHL-Aktie etwas höher: Ausbau von Service-Logistik für Windparks
SpaceX-IPO rückt näher: Was den Börsengang besonders macht
HBM-Aktie im Plus: Konzern profitiert vom US-Börsengang von Portfoliounternehmen
Novartis-Aktie in Grün: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel
Roche-Aktie höher: Priority Review für Tecentriq bei Darmkrebs in den USA erhalten
Suche...
eToro entdecken
Profitable DOT-Investition? 11.06.2026 11:03:08

Wie viel eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polkadot-Einstiegs gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Polkadot 4.283 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in DOT investiert, befänden sich nun 23.35 Polkadot in seinem Depot. Da sich der Kurs von DOT-USD gestern auf 0.9160 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78.61 Prozent verkleinert.

Am 10.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9160 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.07.2025 bei 4.543 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?