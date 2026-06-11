|Profitable DOT-Investition?
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11.06.2026 11:03:08
Wie viel eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polkadot-Einstiegs gewesen.
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Vor 1 Jahr war ein Polkadot 4.283 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in DOT investiert, befänden sich nun 23.35 Polkadot in seinem Depot. Da sich der Kurs von DOT-USD gestern auf 0.9160 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78.61 Prozent verkleinert.
Am 10.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9160 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.07.2025 bei 4.543 USD.
Redaktion finanzen.net
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