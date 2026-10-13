Wie viel eine Investition in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

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Gestern vor 1 Jahr notierte Monero bei 304.80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.3281 XMR-Coins. Die gehaltenen Monero wären am 12.10.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 526.69 USD 172.80 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 72.80 Prozent.

Bei 291.55 USD erreichte der Coin am 17.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 14.01.2026 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714.30 USD.

Redaktion finanzen.net