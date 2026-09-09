|Investition im Fokus
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09.09.2026 19:43:08
Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Vor Jahren in Dogecoin investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Dogecoin notierte am 08.09.2023 bei 0.063652 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15’710.41 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 08.09.2026 gerechnet (0.090033 USD), wäre das Investment nun 1’414.45 USD wert. Das entspricht einem Plus von 41.45 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 06.08.2026 bei 0.068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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