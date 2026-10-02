Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

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Gestern vor 3 Jahren wurde Chainlink bei 8.044 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.43 Chainlink in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 178.43 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.10.2026 auf 14.35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.43 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 7.185 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Bei 23.38 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net