Wie viel eine Investition in Cardano von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Cardano wurde am 08.09.2022 bei 0.4796 USD gehandelt. Bei einer ADA-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208.50 Cardano in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 08.09.2025 auf 0.8642 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 80.18 Prozent erhöht.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 25.10.2024 bei 0.3232 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.232 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

