Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

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Binance Coin wurde am 15.09.2021 zu einem Wert von 430.45 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10’000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 23.23 Binance Coin. Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 712.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’545.40 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 65.45 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 545.37 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net