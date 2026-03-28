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Wie viel eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

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Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Hedera gebracht.

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Am 26.10.2021 lag der Kurs von Hedera bei 0.3908 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25’587.10 HBAR im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 27.03.2026 auf 0.089009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’277.47 USD wert. Das entspricht einem Minus von 77.23 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.078263 USD. Am 27.07.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
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