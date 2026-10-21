|Langzeit-Investment
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21.10.2026 19:43:08
Wie viel eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen hätte
Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Dogecoin gebracht.
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Gestern vor 10 Jahren war ein Dogecoin 0.000220 USD wert. Bei einer Investition von 1’000 USD in DOGE vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’544’628.25 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 371’585.03 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.10.2026 auf 0.081764 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37’058.50 Prozent vermehrt.
Bei 0.068944 USD erreichte DOGE am 06.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0.2058 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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