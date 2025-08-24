|Lukratives APT-Investment?
|
24.08.2025 11:03:09
Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Aptos gebracht.
Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 7.103 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 14.08 APT. Das Investment hätte nun einen Wert von 66.88 USD, da sich der Wert von Aptos am 23.08.2025 auf 4.750 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 33.12 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 3.925 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.
Redaktion finanzen.net
