|Investition im Check
|
18.01.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Bei einem frühen Worldcoin-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2.299 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 43.49 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 17.01.2026 auf 0.5495 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76.10 Prozent eingebüsst.
Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.4789 USD. Bei 2.316 USD erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|76’523.42528
|-0.35%
|Handeln
|Vision
|0.06881
|-3.58%
|Handeln
|Ethereum
|2’637.02377
|-1.08%
|Handeln
|Ripple
|1.66290
|-0.40%
|Handeln
|Solana
|116.18175
|1.63%
|Handeln
|Cardano
|0.31881
|0.82%
|Handeln
|Polkadot
|1.70589
|0.26%
|Handeln
|Chainlink
|10.98293
|-0.81%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.12%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|1.30%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/