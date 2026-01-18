Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’607 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156McDonald's950605
Top News
Rohstoffpreise am Sonntagabend
Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA
Angriff auf Hollywood: Netflix will nach Warner-Kauf auch die Kinos dominieren
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...
eToro entdecken
Investition im Check 18.01.2026 19:43:08

Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Worldcoin-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2.299 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 43.49 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 17.01.2026 auf 0.5495 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76.10 Prozent eingebüsst.

Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.4789 USD. Bei 2.316 USD erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Inside Krypto

18:53Finixio Crypto Logo Weisses Haus widerspricht Coinbase-Gerüchten um Rückzug aus Krypto-Gesetz
16:56Finixio Crypto Logo Bitcoin-Adaption könnte durch Skalierbarkeitslimitierung von BTC ins stocken kommen – kann Bitcoin Hyper abhilfe schaffen?
17.01.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: US-Regierung verliert Kontrolle über ihre Krypto-Roadmap
17.01.26Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Wird ETH 2026 auf 12.000 Dollar steigen?
17.01.26Finixio Crypto Logo Kapitalrotation von Gold in Bitcoin könnte jetzt beginnen – darum könnte auch HYPER profitieren
16.01.26Finixio Crypto Logo 30 Millionen Dollar vor dem Start: Was hinter Bitcoin Hyper steckt
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall