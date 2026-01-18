Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Anzeige

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2.299 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 43.49 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 17.01.2026 auf 0.5495 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76.10 Prozent eingebüsst.

Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.4789 USD. Bei 2.316 USD erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

