Wie viel Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Toncoin notierte am 29.05.2025 bei 3.382 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 295.69 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 29.05.2026 auf 1.746 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 516.16 USD wert. Damit wäre die Investition um 48.38 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Am 01.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net