|Entwicklung im Blick
|
30.05.2026 19:43:09
Wie viel Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Bei einem frühen Toncoin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Toncoin notierte am 29.05.2025 bei 3.382 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 295.69 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 29.05.2026 auf 1.746 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 516.16 USD wert. Damit wäre die Investition um 48.38 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Am 01.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|57’421.84611
|-0.28%
|Handeln
|Vision
|0.02864
|-0.01%
|Handeln
|Ethereum
|1’571.63241
|-0.07%
|Handeln
|Ripple
|1.03032
|0.10%
|Handeln
|Solana
|63.92138
|-0.47%
|Handeln
|Cardano
|0.18193
|-0.96%
|Handeln
|Polkadot
|0.92904
|-2.21%
|Handeln
|Chainlink
|7.01976
|-0.32%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.33%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.44%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren