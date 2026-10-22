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Profitable XTZ-Investition? 22.10.2026 11:03:08

Wie viel Anleger mit einem Tezos-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

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Bei einem frühen Tezos-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

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Tezos war am 21.10.2023 0.6689 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in XTZ investiert hat, hat nun 14’950.14 Tezos im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’719.99 USD, da sich der Wert von Tezos am 21.10.2026 auf 0.3157 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52.80 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ liegt derzeit bei 0.1942 USD und wurde am 12.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.11.2025 bei 0.6963 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
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