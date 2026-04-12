Wie viel Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Vor 1 Jahr kostete ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.1824 USD. Bei einer POL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 548.15 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 11.04.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0.085535 USD 46.89 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 46.89 USD entspricht einer negativen Performance von 53.11 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.04.2026 erreicht und liegt bei 0.082665 USD. Am 02.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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