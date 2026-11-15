Wie viel Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren hätten

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Wertzuwachs oder -verlust? 15.11.2026 19:43:09

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Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 0.7080 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in WLD investierten, hätten nun 1’412.45 Worldcoin im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 358.76 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.11.2026 auf 0.2540 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -64.12 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0.2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Am 18.11.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.6856 USD.

Redaktion Finanzen.net

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