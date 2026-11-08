|Wertzuwachs oder -verlust?
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08.11.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren hätten
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Worldcoin gebracht.
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Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 0.8306 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in WLD investierten, hätten nun 120.40 Worldcoin im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 40.26 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.11.2026 auf 0.3344 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -59.74 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0.2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Am 10.11.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.8291 USD.
Redaktion Finanzen.net
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