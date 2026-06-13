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Wie viel Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren hätten
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VET-Investition im Fokus 13.06.2026 11:03:09

Wie viel Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Einstieg in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.023483 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42’584.18 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.004996 USD), wäre die Investition nun 212.73 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78.73 Prozent.

Am 10.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.004688 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 20.07.2025 bei 0.028417 USD.

Redaktion finanzen.net

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